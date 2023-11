Xbox-sjefen ser ut til å hinte til noe Xbox 360-relatert

HQ

Det er bare ni dager til The Game Awards, og den nye Xbox-sjefen Sarah Bond bestemte seg plutselig for å tease for noe Xbox 360-relatert. Hun la ut et innlegg på X der hun bare viste Xbox 360-logoen uten å gi noen kontekst, og oppfordret dermed sine følgere til å spekulere i hva det dreier seg om.

Ettersom Microsoft nylig kjøpte Activision Blizzard kan det ha sammenheng med at bakoverkompatibilitetsprogrammet gjenåpnes med klassiske Activision-titler (sannsynligvis hovedsakelig Call of Duty, men vi vet at mange savner Transformers-spillene fra High Moon Studios samt eldre Tony Hawk's Pro Skater-titler, Guitar Hero med mer). Det har også versert rykter om at Xbox 360-klassikerne Fallout 3 og The Elder Scrolls IV: Oblivion skal få en remaster, så kan det være dette Bond hinter til?

Noen mer fargerike gjetninger er at Xbox Series X (som ryktes å få en mid-gen-oppdatering neste år) får et nytt utseende som minner om Xbox 360, eller at det lanseres en mini-versjon av Xbox 360 med et utvalg innebygde spill.

Hva tror - og håper - du at Sarah Bond hinter til? Svaret får vi sannsynligvis på The Game Awards.