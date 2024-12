Xbox skal revurdere sin eksklusive strategi

HQ

Phil Spencers "sak-for-sak-gjennomgang" på den Xbox-presentasjonen etterlot døren åpen i en merkelig posisjon for Microsofts spilldivisjon. På en måte antydet det at de fire titlene som ble bekreftet som multiplattform på den tiden, ville bli utvidet, veldig gradvis, til alle andre plattformer. Men situasjonen har utviklet seg i løpet av månedene, og nå ser det ut til at målet er "Xbox først, andre deretter". Vi har sett det med Indiana Jones and the Great Circle, som kommer til PS5 til våren, og det ser ut til at det vil være den dominerende trenden innen 2025.

Dette er også forståelsen av Windows Centrals vanligvis pålitelige journalist Jez Corden, som snakker om den åpenbare slutten på Xbox-førstepartseksklusivitet.

"Hvis noen spill er eksklusive, vil det i beste fall være tilfeldig; 'case-by-case'-historien vil generelt være plattformoverskridende, tidsbestemt og med kanskje noen få (veldig få) avvikere".

Et bemerkelsesverdig eksempel for 2025 er Fable, et landemerke på Microsoft-konsollen, som, selv om det ikke er offisielt bekreftet, er Corden sikker på at det også vil komme til Sony-konsoller. "[Fable] har vært uhyrlig dyrt. Det er kanskje ikke dag én, men det kommer med den nåværende planen, etter min mening."

Selv om journalisten ikke nevner det, ville kanskje en god måte å øke fordelene med denne strategien være å gjennomgå den nylige katalogen og få spill som Starfield til å komme til PS5 også. VGC minnet om det nylige intervjuet med Matt Booty der han uttalte at "avstandsbeslutningen kommer først. Vi vil sørge for at Xbox-spillerne våre får en flott opplevelse, og så er avstanden mellom [når det blir tilgjengelig på PlayStation] like mye en produksjonsbeslutning som noe annet".

