Xbox skal støtte Game Pass med mer enn en milliard dollar i året

Hvis du noen gang har lurt på hvor mye penger det koster Microsoft å bringe AAA-favoritttitlene dine til Game Pass, slik at du kan få tilgang til hele spillet som en del av abonnementet ditt, har Microsofts spillsjef Phil Spencer nå gitt et innblikk i nettopp dette.

I et intervju med Windows Central avslører Spencer: "Vi har investert mye penger i markedet, over en milliard dollar i året for å støtte tredjepartsspill som kommer inn i Game Pass. Det vi ser i Game Pass er en tjeneste som støtter alle slags spill, fra de største spillene til ukjente indiespill som du ikke visste at du ville elske før du spilte dem."

Dette skjer etter at Spencer nylig bekreftet at det ikke foreligger noen umiddelbare planer om å lansere Game Pass på PlayStation- eller Nintendo-konsollene, til tross for at ryktene den siste tiden har antydet dette.