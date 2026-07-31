Xbox skisserer fremtiden: Asha Sharma lover en kraftig satsing på konsoller og raskere vekst

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I går rapporterte vi at Microsofts administrerende direktør Satya Nadella under selskapets kvartalsresultatpresentasjon sa at tidevannet nå har snudd for Xbox, som vil begynne å oppleve omsetningsvekst innen ett år, etter flere år med fallende tall.

Torsdag sendte Xbox-sjef Asha Sharma en intern e-post til teamet der hun skisserte den fremtidige strategien for Xbox etter at den såkalte «resetten» er fullført (noe som i hovedsak betyr at ulønnsomme studioer er fjernet fra Xbox Game Studios og at tusenvis av ansatte har blitt sagt opp). Hun skriver (takk til The Verge) at alt kan oppsummeres i fire C-er:



CORE: Styrke plattformen vår, med konsollen i spissen



CONTENT: Utvikle fantastiske spill til globale franchiser



CREATION: Gjøre Minecraft til verdens skaperplattform



CONNECTION: Utvide verdenene som fansen elsker



Innen utgangen av juni 2027 forventes virksomheten å være tilbake på sporet, og innen 2030 forventer hun at «vår ambisjon er å være halvveis mot vårt langsiktige mål for antall daglige spillere, med vedvarende tosifret vekst i antall spillere og engasjement samt bransjeledende marginer.»

Selv om ikke alle sannsynligvis vil juble over planene om å investere mer i Candy Crush og Minecraft, vil Xbox-plattformen tilsynelatende bli styrket gjennom konsollene, noe vi vet at mange av dere har håpet på. Vi vil sannsynligvis ha grunn til å komme tilbake til denne utviklingen flere ganger, ettersom det nå er klart definerte milepæler å strebe mot.