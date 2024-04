Xbox sparker i gang det årlige vårsalget med hundrevis av rabatterte spill.

HQ

Det er på tide å fylle på med videospill, for Microsoft har nå offisielt startet det årlige Xbox Spring Sale. Det er over 900 varer, og blant dem hundrevis av spill (både gamle og nye) som er på tilbud, så det er en fin mulighet til å gjøre noen gode kjøp til en regnværsdag.

Vi har håndplukket ti gode forslag til deg i ulike sjangre som vi mener er virkelig gode tilbud:

- Alan Wake 2 - 20% rabatt (£39.99 / €47,99)

- Assassin's Creed Mirage - 40% rabatt (£26.99 / €29,99)

- Digimon Survive - 75% rabatt (£9.99 / €12,49)

- Ghostbusters: The Video Game Remastered - 60% rabatt (£9.99 / €11,99)

- Mass Effect Legendary Edition - 85% rabatt (£8.99 / €10,49)

- Like a Dragon: Infinite Wealth - 25% rabatt (£44.99 / €52,49)

- Robocop: Rogue City - 35% rabatt (£32.49 / €38,99)

- Sonic Superstars - 40% rabatt (£32.99 / €35,99)

- Star Wars Jedi: Survivor - 55% avslag (£ 31,49 / € 35,99)

- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 67% avslag (£15.83 / €18,14).

Som de veldig hyggelige menneskene vi er (ydmyke også, faktisk), har vi også plukket ut tre titler for retrofans, som er praktisk talt gratis for øyeblikket, og alle kan spilles på både Xbox One og Xbox Series S/X :

- Alex Kidd in Miracle World DX - 80% avslag (£2.99 / €3,99)

- Blue Dragon - 67% avslag (£4.94 / €6,59)

- Castlevania: Symphony of the Night - 67% rabatt (£2,22 / €3,13)

Ta turen innomdenne siden for å se på utvalget av spill som tilbys, og del gjerne gode funn med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor, og husk at Sonys vårsalg ikke er over ennå, så det finnes billige spill for alle.