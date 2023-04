Xbox Spring Sale har startet med mange fantastiske tilbud

HQ

Forrige uke startet Sony sitt Spring Sale-salg (noe vi skrev om her). Sony-tilbudene avsluttes 12. april, men dette betyr ikke at vi går tom for billige spill. Faktisk langt ifra, ettersom Microsoft nå har sparket i gang sitt eget vårsalg som varer til 20. april og finnes her.

For å hjelpe deg har jeg funnet ti ganske gode utvalg i ulike sjangre og prisklasser, både gamle og nye ting, og jeg tror de fleste av dere vil finne noe av interesse:

• Batman: Arkham Collection - 80% rabatt (£9.99 / €11.99)

• Far Cry 6 - 75% rabatt (£14.99 / €17.49)

• Lego Star Wars: The Skywalker Saga sin Galactic Edition - 60% rabatt (£27.99 / €31.99)

• Lost Odyssey - 75% rabatt (£4.99 / €6.24)

• Marvel's Midnight Suns' Enhanced Edition - 50% rabatt (£32.49 / €37.49)

• Mass Effect Legendary Edition - 75% rabatt (£14.99 / €17.49)

• New Tales from the Borderlands - 50% rabatt (£17.49 / €19.99)

• PGA Tour 2K23 sin Cross-Gen Edition - 65% rabatt (£22.74 / €26.24)

• Sonic Frontiers - 33% rabatt (£33.49 / €40.19)

• The Bluecoats - North & South - 70% rabatt (£7.49 / €8.99)

Remaken av Dead Space er også på 20% avslag, noe som kanskje ikke kan kalles et supertilbud, men jeg vet at mange av dere virkelig vil spille det, og kan nå få den digitale utgaven litt billigere.

Hvis du finner noen spesielt gode tilbud er det bare å dele dem i kommentarfeltet.