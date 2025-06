Xbox står overfor store oppsigelser - Forza Studio Turn 10 i fare

HQ

Microsoft står overfor nok en bølge av oppsigelser, noe vi rapporterte om i går, og ifølge ryktene kan det dreie seg om så mange som 2 000 stillinger - innen Xbox-divisjonen. Ytterligere rapporter antyder nå at Turn 10, teamet bak Forza Motorsport, kan være blant de som rammes hardest.

Årsaken ser ut til å være at det siste spillet i serien ikke har levd opp til forventningene - både blant fansen og når det gjelder salg. Dette til tross for en lang og kostbar utviklingssyklus, noe som angivelig har ført til at Microsoft har flyttet fokuset mot Forza Horizon i stedet - en franchise som har blitt en av deres mest vellykkede.

Ingen offisiell uttalelse er kommet fra Microsoft ennå, men innsidere hevder at en kunngjøring kan komme hvilken som helst dag nå, og at hele studioer kan bli lagt ned. Det er ingen tvil om at Xbox er på vei inn i en periode med store endringer.