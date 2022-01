Xbox-sjefen legger press på PlayStation sin Game Pass-konkurrent

HQ

Microsofts Xbox-avdeling har gjort veldig mye riktig og trendsettende gjennom årene, men det må være lov å si at Xbox Game Pass tilsynelatende blir en av de største. Derfor var det ikke overraskende da Bloombergs Jason Schreier avslørte at PlayStation snart skal slippe et lignende tjeneste, noe Xbox selv mener også.

I et intervju med IGNs Ryan McCaffrey sier Xbox-sjefen Phil Spencer at han faktisk er glad for at PlayStation nå skal "kopiere" Xbox Game Pass:

"Jeg mener ikke at det skal høres ut som om vi har løsningen på alt, men jeg tror den rette løsningen er å la kundene dine spille de titlene de ønsker å spille, hvor de ønsker å spille dem, gi dem valget om hvordan de skal bygge samlingen sin og være åpne med dem om hva planene våre er for PC- og cross-gen-initiativene våre og andre ting.

Så å høre at andre gjør lignende ting som Game Pass eller å komme til PC gir mening for meg siden jeg mener det er riktig svar."

Han bestemmer seg også for å legge litt ekstra press på Sony, for selv om det høres ut som om PlayStations Game Pass-svar ikke vil inkludere PlayStation Studios-spill på lanseringsdagen gjør Spencer det klart hva han mener og tror:

"Jeg ser ikke på det som en validering(...) når jeg snakker med avdelingene våre nevner jeg det som en uunngåelighet. Så for oss burde vi fortsette å innovere og fortsette å konkurrere, for tingene vi gjør er kanskje fordeler vi har i dagens marked, men de er bare basert på at vi gjorde dem først - ikke at vi skapte noe ingen andre kan skape.

Jeg liker dette siden det mater energien vi har for de neste tingene vi burde skape mens vi bygger videre på tingene vi har gjort før. For jeg tror at løsningen er å lansere gode spill, bringe dem til PC, bringe dem til konsoller, lansere dem i nettskyen og gjøre dem tilgjengelige fra dag én på abonnementstjenesten. Og jeg forventer at det er dette konkurrenten vår vil gjøre."

Konkurranse er bare bra, folkens, så dette blir spennende og artig.