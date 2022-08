Xbox-spill kopierer God of War på latterlig dårlig måte

HQ

I forrige uke gjentok Xbox-sjefen Phil Spencer at hans mest etterlengtede spill er PlayStation-eksklusive God of War Ragnarök, så da er det bra at det finnes noe likt på Microsofts konsoller også.

Mens mange spill selvsagt tar inspirasjon fra andre er det enkelte som eier absolutt null skam, noe Dolaka sitt War Gods Zeus of Child er et prakteksempel på. Her legges det nemlig absolutt ikke skjul på at Xbox-spillet er laget for å lure mindre intelligente folk til å tro at noe som ligner på God of War finnes på de konsollene også. Ikke at du trenger å laste ned spillet engang for å se at kvaliteten er ekstremt mye lavere enn "inspirasjons"-kilden. Jeg trenger vel egentlig ikke å si mer når beskrivelsen er som følger (nei, det er ikke min dårlige engelsk):

"War Gods Zeus of Child is a great war game. Destroy all enemies and creatures with the Zeus War Gods of challange. Kill them all with your gun. Launch attacks with various combos. Reach the highest monster kills without dying. Feel the power of the warning god."

Er det rart mange av oss synes Sony og Microsoft har fulgt etter Steam og andre spillbutikker med å være altfor slappe angående hvilke spill de lar gå gjennom?