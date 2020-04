Xbox-teamet designer klær til Animal Crossing: New Horizons

Det har ikke direkte vært noen bitterhet mellom Microsoft og Nintendo de siste årene, tvert i mot faktisk. Det har blitt laget en Mario-utgave av Minecraft, Microsoft har sluppet tidligere Xbox-eksklusive spill til Switch, Banjo-Kazooie ble med i Super Smash Bros. Ultimate, og det har vært en god tone i intervjuer og på sosiale medier.

Og nå er de i gang igjen. Denne gangen er det Xbox' Twitter-konto som har laget to Xbox-t-skjorter til Animal Crossing: New Horizons og skriver "From our island to yours" med et rødt og grønt hjerte.

Om du selv vil ha dem, må du få Able Sisters til å åpne skredderiet på øya, hvor du siden kan bruke koden for å få skjortene. Bilder av dem samt nødvendige koder finner du nedenfor.