XCOM-serien får mobil-spinoff

Fem år har gått siden lanseringen av Xcom 2, og da utvikleren Firaxis visstnok jobber på et turbasert spill satt i Marvel-universet må vi nok igjennom noen flere innen vi får et nytt kapittel i serien.

Det betyr imidlertid ikke at vi helt blir snytt for mer XCOM i den nærmeste fremtid, da utvikleren Iridium Starfish nettopp har lansert XCOM: Legends, en ny mobil-spinoff som for øyeblikket er tilgjengelig i en rekke asiatiske territorier.

Ifølge Google Play Stores filippinske side inneholder spillet en kampanje samt flere forskjellige PvP-moduser. Du kan styre et lag med opp til fem karakterer, og akkurat som hovedspillene er kampene turbasert. Da det er snakk om et gatcha-spill skal du samle forskjellige helter som så kan oppgraderes.

Spillet er free-to-play og ennå i Early Access. Som nevnt har spillet ennå ikke fått en lansering i Vesten, men det er nok kun et spørsmål om tid innen vi også får bryne oss på det.