XDefiant viser livstegn igjen med servertest i helgen

HQ

Ubisofts lanseringsstrategi ser ut til å ha endret seg de siste månedene. Selskapet går nå gjennom en periode med omstrukturering av teamene sine, og fiaskoen både kommersielt (med Prince of Persia: The Lost Crown, som er fantastisk, men som ikke har solgt mye) og kritisk (Skull and Bones, et "AAAA"-prosjekt som gikk i vasken så snart det forlot havnen) har ført til at det franske selskapet har bremset andre prosjekter og forlenget utviklingssyklusen for å unngå å gjenta situasjonen.

Det nærmeste eksemplet på denne nye tilnærmingen er Ubisoft San Franciscos sandkasseskytespill XDefiant, som ble utsatt på ubestemt tid for bare fjorten dager siden. Da trodde vi kanskje at problemene var mer alvorlige enn det som foregikk i studioet, men nå ser det ut til at de har noe å vise til, for ifølge Insider Gaming er det planlagt en servertest fredag 19. april.

Insiders kilder opplyser at testen vil vare i rundt tolv timer, men at den kan bli forlenget utover helgen hvis det ikke oppdages noen feil eller kritiske problemer. Testen vil være aktiv for PC, Xbox Series og PS5, ettersom Xbox One- og PS4-versjonene har blitt droppet. La oss håpe testen går som forventet, for studioet har allerede bekreftet at suksessen vil bli fulgt av kunngjøringen av en ny utgivelsesdato.

Skal du prøve XDefiant i helgen?