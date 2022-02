Xenoblade Chronicles 3 bekreftet - Slippes i september

Allerede i august begynte det å gå rykter om at Xenoblade Chronicles 3 var nærmere enn flere fryktet, og det viser seg at vi må vente mente litt over et år fra den avsløringen til det blir mulig å få spillet.

Kveldens Nintendo Direct-sending ble avsluttet ved å bekrefte at Xenoblade Chronicles 3 er på vei, og at det vil lanseres en gang i september. Utenom å si at både scenene og musikken i traileren hinter til mer enn man skulle tro nøyer Monolith seg med å avsløre at hovedkarakterene Noah og Mio befinner seg midt i en krig mellom landene Keves og Agnus, noe som bringer de to og seks andre på en reise som visstnok skal handle om livet og hvordan ting har gått etter Xenoblade Chronicles og Xenoblade Chronicles 2. Forvent litt mer oppklaring de neste månedene.