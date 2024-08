Xiao Hai er Esports World Cup Street Fighter 6 mester

HQ

Vi er inne i de siste fasene av Esports World Cup ettersom det store konkurransedyktige arrangementet er klar til å starte sin nest siste uke i morgen. Når det gjelder den sjette uken, ble flere turneringer avsluttet i løpet av helgen, inkludert det store Street Fighter 6 -arrangementet.

Denne begivenheten så flere konkurrenter kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar, og med finalen nå over, kan vi legge til at KuaiShow Gaming og Qanbas Zeng "Xiao Hai" Zhuojun har kommet ut på toppen og hevdet $ 300,000 300,000 i premiepenger for sine egne.

Xiao Hai kom ut på toppen av turneringen etter å ha beseiret Masaki Kawano i den store finalen i en 5-2-oppvisning der han beviste sin dominans som M. Bison over Kawanos Akuma.