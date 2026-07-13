XSE Pro League 2026: 9z Team ble kåret til mester etter å ha slått Parivision i finalen

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Om en måned vil « Counter-Strike 2 være en del av Esports World Cup i Paris, Frankrike, som en av festivalens største turneringer. Men før den datoen er det fortsatt noen andre store arrangementer som pågår eller nærmer seg slutten, ikke minst XSE Pro League, som ble avsluttet forrige helg.

Arrangementet samlet mange av verdens beste CS2-lag i Guangzhou i Kina for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar. Til slutt endte turneringen med en overraskende vinner på øverste trinn på pallen, da 9z Team ble kronet som vinner etter en svært dominerende prestasjon mot Parivision i finalen, der førstnevnte knuste sistnevnte 3-0.

Dette resultatet betyr at 9z Team drar hjem med 260 000 dollar i premiepenger, men også med den selvtilliten en seier gir for fremtidige utfordringer, spesielt med tanke på EWC-turneringen, der det står 2 millioner dollar på spill.