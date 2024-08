XSET er verdensmestere i Fortnite Esports World Cup

HQ

XSET har vunnet Fortnite Esports World Cup 2024. Arrangementet begynte i slutten av forrige uke, og sluttspillet fant sted 10. og 11. august. XSET viste seg å være et sterkt lag helt fra starten av, og møtte Exceed.

XSET innledet finalen med en 3-0-seier i CTF, men måtte deretter tåle et tilbakeslag etter at Exceed vant Hardpoint. Det var det eneste tapet XSET gikk på, for deretter vant laget Keeper, Hardpoint og Keeper igjen før de kunne heve trofeet høyt.

De tok også hjem $ 400,000 ut av premiepotten på $ 1 million, med Exceed som tok $ 160,000. Heroic og Karmine Corp tjente tredje og fjerde plass, med Gaimin Gladiators som avrundet topp 5.