Det er en artig følelse å starte opp et spill fra land du ellers aldri hører særlig mye fra. Særlig ikke-vestlige land. Hva kan man i rimelighetens ånd forvente? Fortellinger, deres troper og verdibærende egenskaper varierer fra land til land, og slikt kan gnisse opp mot egne innarbeidete forventninger. Jeg vet fremdeles ikke hvordan jeg skulle fortalt min fremtidige kone om min hemmelige elsk på japanske rollespill, men det ville krevd en del parterapi etterpå.

Denne nølende nysgjerrigheten meldte seg i forkant for Xuan Yuan-Sword VII, og bare tittelen alene gjorde meg usikker. Må jeg ha gjennomført Xuan Yuan Sword I til VI for å forstå hva som foregår her? Etter tolv timers spilling kan jeg med sikkerhet si at pornografi-problemet ikke er noe man må ta høyde for. Jeg vet jo hvorfor, men før vi kommer til det skal vi vende oss til Steam for en innføring i plottet til Xuan Yuan-Sword VII.

In the last of Western Han Dynasty, the powerful prime minister of China superseded his emperor and build a new dynasty called Xin. In this year, words appeared on the boulders, stone cattles appeared in fields, and ancient tombs cracked, tremendous signs appeared, told a time of peace and prosperity will come. A peculiar bamboo slip in the crypt of Marquis of Liu was delivered to Court Astrologer's hand.Unexpectedly, Taishi Mansion was badly damaged by a bizarre fire that night, and all his family was killed in the fire and the bamboo slip disappeared. Ten years later, the prosperity mentioned in the prophecy has never come. A decade of war and famine, the people were miserable, and the chaos had spread among the country. At this time, the bamboo slip which had disappeared for 10 years emerged again, it caused an uproar.

Jeg er ganske sikker på at minst én av disse tingene skjedde under min gjennomspilling, men mer enn det blir gjetning fra min side. Spillets tale er på kinesisk, men undertekstene er ikke uthevet i forhold til bakgrunnen. Teksten blir i brorparten av spillet helt umulig å tyde, og dermed ingen kulturelle barrierer å ta høyde for. Det er egentlig en liten filleting i forhold, men herregud så avgjørende! Man skulle jaggu trodd at med hele syv lanseringer under beltet, og ett år siden sin opprinnelige lansering på PC, så var dette grunnleggende aspektet innarbeidet, eller i det minste fikset, men nei.

Det lille jeg får med meg er følgende. Vi spiller som Taishi Zhao. Han er en person med en søster, som også er en person, som dør, men egentlig ikke, og du drar med deg sjela hennes for å finne et eller annet middel som gir henne kroppen tilbake. Jeg vet ikke. Det er én skurk inne i bildet, eller kanskje to, hvor en av dem også er en person, og det hele er satt til bakteppe av en krig mellom andre personer. Noe sånt. Det er sikkert noe i det epikk-lignende sammendraget som peker i den retningen, men jeg orker ikke å legge mer innsats i å tolke enn utviklerne gjorde på å formidle.

Vi er i Kina, såpass har jeg fått med meg, men det er merkverdig hvor lite følelse av geografi jeg sitter med. Nivådesignet er en hovedsakelig lineær affære, med mulighet for hurtigreise og avstikkere som skjuler en og annen skatt. Likevel føler jeg aldri at dette er steder hvor ting har hendt, som kanskje kan komme av at jeg ikke aner hva som foregår. Selv lasteskjermens tafatte forsøk på å fylle inn bakgrunnsinformasjon minner mer om bibelsk namedropping enn det gjør fortelling. Hva med å bare integrere eksposisjon i fortellingen, i stedet for å kaste Wikipedia-artikler etter meg som en bedriten twitter-debattant? Nei, vent. Underteksten.

Jeg merker veldig fort at hvem enn som hadde ansvaret for regien ikke helt forstår tempo, noe som viser seg å bli et evigvarig problem, men aldri så tydelig som i innledningen. Spillet åpner med å introdusere karakteren i villmarka, før en tre sekunder lang slåsskamp deretter ebber ut i en lang flashbacksekvens. Fra 0 til 100, og deretter 30. Rollegalleri og fremføring er heller ikke så mye å skrive hjem om. Karaktermodeller gjenbrukes og folk gestikulerer som om det var teaterkveld på borrelia-avdelingen. Hovedrolleinnehaveren stiller heller ikke med en palett av merkbare trekk, og inntrykket er at han føler det samme om å se en landsby dø av pest som han gjør å drepe tusenvis av mennesker med en flodbølge - noe han også gjør - og det er ikke veldig mye.

Traileren kunne skilte med et tilsynelatende vevert kampsystem å peke i retning av monstre og demoner, og det stemmer vel teknisk sett. Skjønt, jeg ville knapt kalt det et system. Du har noen medhjelpere på slep med hvert sitt spesialangrep, for hva det er verdt. Det er også et utvalg positurer å velge mellom; oksepositur for tunge angrep, ulvepositur for raske hugg, men spillet oppfordret meg aldri til å tilpasse stilene i forhold til fiendene. Ikke at jeg orket det heller, fordi man først må gjennom menyen, og et allerede forstokket kampsystem blir dermed like flytende som sement. Uansett klarte jeg de fleste slåsskamper ved enkel dodge-rolling og R2. Ikke for at det aldri ble vanskelig, for det gjorde det jo, men det var bare fordi fiendenes helsemålere ble større, som er en test av tålmodighet fremfor evne.

Et sted baki her ligger også en stemoderlig forpliktelse til rollespillsjangeren. Du kan oppgradere våpen og rustning, og gjennom superkreftene til Zhao - som du selvsagt husker er hovedpersonen - kan du fange sjelene til monstre og bruke disse for å lage oppgraderingsgjenstander. Blemma er bare at spillet ikke fremviser noen form for utvikling i karakteren. Du går også opp i nivå i en vanvittig fart, og jeg føler meg virkelig ikke noe sterkere mot slutten enn da jeg begynte.

Men det er likevel noe vanvittig forbløffende over Xuan-Yuan Sword VII, for det er tross alt ikke fullstendig inkompetent sammensatt heller. Selv med den mest løse forståelsen av spillets samlede innhold er det helt problemfritt å fullføre. Det er mer som om det absolutte minstekravet er nådd hvor alt annet er mer tillegg uten ettertanke. Ja, det er en fortelling med en start og en slutt. Ja, den har karakterer. Ja, det er et slags kampsystem til stede. Ja, det er mulighet for å snekre sammen egne våpen, rustning og gjenstander, men det er ikke noe «og.» Bare svært aggressiv middelmådighet.