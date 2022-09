Yakuza 8 endelig annonsert

HQ

Masayoshi Yokoyama er eksekutiv produsent ved Ryu ga Gotoku Studio og hadde i dag æren av å åpne et dedikert Sega-arrangement i Japan for å presentere studioets nye produkter. Publikum var selvfølgelig interessert i å finne ut lanseringsdatoen til Like a Dragon: Ishin, som ble presentert under Sonys livesending sent i går, men høydepunktet var utvilsomt kunngjøringen av neste kapittel i Yakuza-serien; Yakuza 8.

Overraskende nok kommer det imidlertid ikke til å hete Yakuza i det hele tatt, men har fått tittelen Like a Dragon 8, og Ryu ga Gotoku Studio tilbyr en kort teaser som bekrerfter at det ikke kommer før i 2024 - når den herlige hovedpersonen Ichiban Kasuga drar til Tokyo for å håndtere konfliktene etter hendelsene i Yakuza: Like a Dragon.

Se kunngjøringstraileren under.