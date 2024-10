Yakuza Kiwami har "solgt som varmt hvetebrød" på Switch

HQ

Det var faktisk i løpet av denne måneden at det første spillet i Yakuza/Like a Dragon-serien ble utgitt på Switch i form av Yakuza Kiwami, og det ser ut til at Segas beslutning om å vente så lenge med dette var en stor feil.

I en livestream fortalte Ryu Ga Gotokus studiodirektør, Masayoshi Yokoyama, oss (via Reddit) at det "selger som varmt hvetebrød", og la til at "lederne i selskapet forutsa antall enheter. Jeg bommet på det med et langt skudd. Jeg tror jeg så litt for konservativt på det."

Vi får tilsynelatende ingen faktiske tall - men vi kan trygt anta at vi vil se serien komme tilbake til Nintendos format i fremtiden.