Det sier noe om hvor merkelig det virkelig er, når Yakuza-fans trodde Sega holdt alle for narr da Yakuza: Like a Dragon ble annonsert. Hvordan ville du reagert om Bethesda annonserte at neste Doom-spill skal være et RPG? Det er omtrentlig akkurat det Sega gjorde da de tok gaming-verdens kanskje beste kampsystem i et spill med åpen verden og erstattet det med hva som enkelt kan beskrives som et veldig tradisjonelt japansk rollespill.

Det er nå tid for lanseringen av Yakuza: Like a Dragon i Europa og jeg har tilbragt utallige timer med dette merkelige spillet, som fungerer som en slags myk omstart av hele serien. Hvis du aldri har spilt Yakuza før er dette et fantastisk startpunkt, da en helt ny hovedkarakter venter på deg i en helt ny by med veldig fin grafikk.

Før jeg går inn i noe av dette vil jeg påpeke igjen at dette er et japansk rollespill forkledd som et Yakuza-eventyr. Da mener jeg JRPG på klassisk vis. Det du har i vente er turbaserte kamper hvor du kontrollerer grupper av opp til fire karakterer gjennom menyer. I kampene kan du velge mellom angrep, spesialangrep som koster MP, å spise noe for å helbrede statuseffekter eller liv, og til sist en slags variant av Summons fra andre spill i sjangeren.

Etter kampen kommer en skjerm som viser alt du fikk (Kanskje den sinte kapitalisten du akkurat banket hadde lommene fulle av sushi?) og fordeler XP som kan låse opp nye ferdigheter. Det viser om du når et nytt nivå og dermed gir deg full HP og MP igjen. Du kan også bytte roller på karakterene for å låse opp nye ferdigheter. Seriøst, det minner en del om gamle Final Fantasy-spill om jeg bare myser litt - og jeg må med en gang si at dette er noe jeg faktisk setter pris på.

En såpass radikal forandring endrer så klart Yakuza fra bunnen opp. Jeg var i ferd med å bli lei av serien, så dette er en fin endring. Jeg setter pris på hvor gammeldags alt føles. Det knyttes godt opp mot ny hovedkarakter Ichiban Kasuga, som elsker dataspill og anser Dragon Quest som et svar på livets mysterier, og kommenterer på ting som om den fjerde veggen aldri eksisterte.

Ichiban Kasuga har mer til felles med Naruto når det gjelder temperament enn tidligere protagonist Kazuma Kiryu. Dette betyr at han reagerer overdrevent på alt, kan leses som en åpen bok og har et hjerte av gull, selv om hjernen ikke alltid kan beskrives på samme måte.

Kasuga kommer fra enkle kår og var født og oppvokst i en Soapland (et slags japansk bordell), og gjennom hardt arbeid og lojalitet tjener han en rolle i den japanske mafiaen. Men når noe skjer er hans lojalitet satt på prøve. Kasuga ender opp i fengsel for et mord han ikke gjorde for å beskytte familien og drømmer om å bli frikjent. To tiår senere blir han løslatt til lite oppmerksomhet.

Uten å spolere for mye kan jeg si at alt ikke går som planlagt og Kasuga snart ender opp i Yokohama i det fiksjonelle distriktet Isezaki Ijincho. Dette er hvor spillet virkelig begynner. Byen er mye større enn tidligere Yakuza-spill. Det er mye å oppdage og gjøre. Takket være moderne teknologi ser spillet mye mer imponerende ut enn tidligere i serien og Isezaki Ijincho eksisterer på en veldig annerledes måte enn tidligere hovedsted Kamurocho gjorde.

Alle som kjenner til serien vil finne alt de forventer, som karaoke, arkader, barer, butikker, casinoer også videre. Det er virkelig stappet med ting, og rundt hvert hjørne er det en gjeng med pøbler som nærmest trygler etter å bli banket opp. I tillegg finner vi nye minispill som søppelplukking, kart-racing og til og med å drive firma. Det er gøy å samle folk til å ta med på eventyr, som selvfølgelig påvirker historien.

Dessverre er det noen minuser ved serien også, som kommer fra gamle problemer og ironisk nok er det så mye nytt at Ryu Ga Gotoku Studio ikke akkurat har fått til å optimalisere alt. Et eksempel på det forrige jeg nevnte er det absurde japanske narrativet, som nesten eksklusivt foregår i cutscenes. Alt gameplay er kun gameplay, mens historien utvikles av video. Siden det er en god del historie er noen klipp så enormt lange at skjermen dimmes av inaktivitet. Et modernisert narrativ som blander historie og gameplay hadde vært fint, men nå er fremstillingen omtrentlig ikke endret siden første spill kom ut på PlayStation 2. I tillegg er ikke all dialog med stemme, noe er bare i menyer, som føltes ubalansert.

Et nyere problem er at Ryu Ga Gotoku Studio ønsket å gjøre litt mer enn de klarte. Rollesystemet er klart underutviklet. Siden dette er et rollespill kan ikke kamper lenger spilles gjennom hurtig. Siden jeg i starten kun ønsket å komme frem i historien, merket jeg at noen kamper var ekstremt vanskelige. Du er noen ganger tvunget til å gjøre sideoppdrag for å få et høyt nok nivå til å ta visse fiender.

Det føles som små problemer og faktum er at jeg ikke klarte å legge fra meg Yakuza: Like a Dragon under anmeldelsesperioden. Historien er spennende, gameplayet er variert og JRPG-kampene er helt til min smak. I tillegg er det et flott galleri av karakterer og det skjer noen fine twister som fører til at interessen min er opprettholdt. Det er også mye "fanservice" til gamle fans, uten at det utelukker nye spillere.

Grafikken er detaljert og skarp (Jeg testet det på Xbox One), og miljøet er såpass overbevisende at jeg blir mint om hvordan det er å gå gjennom regndynkede japanske gater med neonlys og fargerike reklamer overalt. Det er en "autentisk" japansk følelse jeg ikke har følt siden jeg spilte Shenmue på Dreamcast. Dessverre er noen animasjoner beholdt fra gamle spill og mange teksturer er gamle, men i det hele får teknologien og designet høy score fra meg.

Mine forventninger for Yakuza: Like a Dragon var relativt lunkne da Sega hadde endret mye og jeg var lei av serien. Heldigvis var denne rebooten akkurat det Yakuza trengte og det retro-inspirerte kampsystemet er noe jeg virkelig digger. Jeg er takknemlig for at Sega tok steget og tør gjøre noe helt nytt, og hvis dette er grunnmuren Yakuza blir bygd på fra nå av vil alle fans av den japanske mafien ha en lys fremtid i vente.