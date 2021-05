Yakuza: Like a Dragon er seriens mest suksessfulle spill hittil

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Sega har sluppet seks nummererte Yakuza-spill som har blitt verdsatt av både fans og media over hele verden. Selv om de virkelig er ultra-japanske har de sakte blitt stadig mer populære også i Vesten, og da det var på tide å lansere det seneste spillet i serien - Yakuza: Like a Dragon - bestemte Sega seg for å gjøre noen drastiske tiltak så det skulle bli lettere for nye spillere å oppdage disse unike eventyrene.

Dette innebar blant annet en ny hovedperson, en ny by og et helt nytt spillsystem som gjorde at spillet gikk fra å være et actionspill i en åpen verden til et japansk rollespill. Heldigvis ser dette ut til å ha lønnet seg. Shuji Utsumi fra Sega sier til Famitsu at "Yakuza: Like a Dragon er det første Yakuza som fullt ut støtter multiformat" og legger til at det "først og fremst ble utviklet for PlayStation i Japan, men ble senere utviklet til Xbox og Steam, der det har blitt høyt anerkjent." Han forklarer også at dette har ført til at Yakuza: Like a Dragon har blitt det mest suksessfulle spillet i serien hittil.

I samme intervju fikk Utsumi også spørsmål om Atlus-spill (fremst av alt Persona-titlene) kommer til å slippes samtidig og i multiformat i fremtiden, noe han sier er noe de skal forsøke å gjøre. Dette innebærer forhåpentligvis at vi ikke trenger å vente lengre enn japanske fans på Persona-titler, og at PC, Switch og Xbox-spillere også får muligheten til å nyte dem.