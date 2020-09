Yakuza: Like a Dragon fremskyndes - kommer til PS5 i mars

Du ser på Annonser

En av grunnene til at mange trodde PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene ville slippes senest den 13. november var at både Yakuza: Like a Dragon og Call of Duty: Black Ops Cold War ville lanseres den dagen. Da det ble klart at Xbox Series X og Xbox Series S skal komme i butikkene den 10. november ble en rekke spill fremskyndet for å være klare samtidig. Det kunne virke som om gjengen i Ryu ga Gotoku Studio ikke ville gjøre det samme siden de ikke sa noe der og da, men utviklerne trengte visst bare litt tid til å tenke på saken.

Nå kan de nemlig bekrefte at Yakuza: Like a Dragon fremskyndes fra den 13. til 10. november på PC, PS4, Xbox One og Xbox Series. Samtidig kan de endelig avsløre at PlayStation 5-utgaven vil lanseres den 2. mars. Kjøper du PS4-utgaven før den tid vil du uansett få PS5-utgaven når du eventuelt skaffer deg konsollen.