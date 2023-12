Yakuza: Like a Dragon har solgt 1,8 millioner eksemplarer

HQ

Yakuza-serien har blitt ganske populær utenfor Japan de siste årene, og dette kan også ses i de siste salgstallene fra Sega. Yakuza: Like a Dragon har solgt totalt 1,8 millioner eksemplarer på tvers av alle markeder og plattformer. 400 000 av disse ble solgt i Japan, mens 1,4 millioner ble solgt i resten av verden.

Det er verdt å nevne at spillet har vært tilgjengelig gjennom både PlayStation Plus og Xbox Game Pass, så antallet spillere er sannsynligvis mye høyere enn de 1,8 millionene. Yakuza: Like a Dragon er ute nå til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X og PC, og oppfølgeren Like a Dragon: Infinite Wealth kommer til de samme plattformene 26. januar.