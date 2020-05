Yakuza: Like a Dragon skjuler kontroversielt kampsystem i trailer

Mange var meget spente på å se hva Ryu ga Gotoku Studio ville gjøre annerledes i Yakuza 7 siden Kiryus historie var ferdig, men det er ikke alltid forandringer faller i smak. Da utviklerne avslørte at Yakuza: Like a Dragon går over til et turbasert kampsystem var det ikke rent få som enten mistet interessen eller ble nervøse, så det er kanskje en grunn til at den nye traileren er som den er.

Traileren vi fikk fra Yakuza: Like a Dragon i dagens Inside Xbox-sending gjør nemlig alt den kan for å unngå å vise at kampsystemet er turbasert. Utenom det er flere av seriens fantastiske elementer til stedet med noen helt ekstreme spesialangrep, erkejapanske humor og en semihederlig hovedfigur. Derfor er det godt å endelig få bekreftet at spillet vil komme til både PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X her til lands en gang i høst.