Du ser på Annonser

Selv om Yakuza: Like a Dragon vil gå over til et turbasert kampsystem når det lanseres den 12. november kan du være sikker på at mye annet vil holde seg tro til serien. En av disse tingene er humoren.

Sega har gitt oss en ny trailer kalt The Quest Begins, og her får vi både se minispill og sekvenser som gjør det veldig klart at ting blir akkurat så absurd og sprøtt som vi er vant til.