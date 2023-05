Yakuza- og Like a Dragon-skaperne skal ha nyhetsfylt stream i juni

HQ

Med Summer Games Fest den 8. juni, både Xbox Games Showcase og Starfield Direct den 11. juni, Ubisoft Forward den 12. juni, Devolver Direct en gang samme måned og mange andre eksempler er det ingen tvil om at vi kan glede oss til mange annonseringer neste måned. Nå slenger enda et spennende selskap seg inn i rekken.

Yakuza-, Like a Dragon- og Judgment-skaperne i Ryu ga Gotoku Studio forteller nemlig at RGG Summit Summer 2023 vil finne sted klokken 2 den 16. juni. Selv om de ikke sier det kan vi nok definitivt glede oss til å se Like a Dragon 8 og Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name der, samt noen overraskelser.