LIVE
HQ
logo hd live | The Game Awards
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Gang of Dragon
      Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

      Yakuzas far vender tilbake til Kabukichō, fri fra Segas skygge, for å avduke Gang of Dragon

      Vi har endelig sett hva Toshihiro Nagoshi har jobbet med etter at han forlot RGG Studio i 2021, og det ser spektakulært ut.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt

      Da Toshihiro Nagoshi forlot Sega og Ryu Ga Gotoku Studio, trodde mange at en del av Yakuza/Like a Dragon-serien var borte for alltid. Men den visjonære japanske kreatøren etablerte Nagoshi Studio og begynte å jobbe med et prosjekt vi ikke hadde hørt om... før nå.

      I kveld, på The Game Awards-gallaen, fikk vi se de første skjermbildene av Gang of Dragon, et actioneventyr helt i stilen vi kjenner fra Yakuza-tiden hans. Nå skal vi følge en ny hovedperson gjennom gatene i Tokyos Kabukichō-nabolag (eller får han beholde det fiktive Kamurocho-navnet?). Uansett vil Gang of Dragon by på action, blod og en helt vanvittig oppmerksomhet på detaljer og karaktermodellering.

      For øyeblikket er det ikke bekreftet utgivelsesvindu og plattformer, men forvent å høre mer om denne tittelen i 2026. I mellomtiden kan du sjekke ut teaser-traileren nedenfor.

      HQ
      Gang of Dragon
      Gang of DragonGang of Dragon

      Relaterte tekster



      Loading next content