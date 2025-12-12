Yakuzas far vender tilbake til Kabukichō, fri fra Segas skygge, for å avduke Gang of Dragon

Da Toshihiro Nagoshi forlot Sega og Ryu Ga Gotoku Studio, trodde mange at en del av Yakuza/Like a Dragon-serien var borte for alltid. Men den visjonære japanske kreatøren etablerte Nagoshi Studio og begynte å jobbe med et prosjekt vi ikke hadde hørt om... før nå.

I kveld, på The Game Awards-gallaen, fikk vi se de første skjermbildene av Gang of Dragon, et actioneventyr helt i stilen vi kjenner fra Yakuza-tiden hans. Nå skal vi følge en ny hovedperson gjennom gatene i Tokyos Kabukichō-nabolag (eller får han beholde det fiktive Kamurocho-navnet?). Uansett vil Gang of Dragon by på action, blod og en helt vanvittig oppmerksomhet på detaljer og karaktermodellering.

For øyeblikket er det ikke bekreftet utgivelsesvindu og plattformer, men forvent å høre mer om denne tittelen i 2026. I mellomtiden kan du sjekke ut teaser-traileren nedenfor.