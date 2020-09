Yakuza-serien blir film

Du ser på Annonser

De siste årene har både Capcom og Ubisoft virkelig lagt en del penger i å lage TV-serier og filmer basert på franchisene sine, og Sega har ikke tenkt å bare gi oss Sonic the Hedgehog heller.

Variety kan avsløre at Sega nå arbeider sammen med 1212 Entertainment og Wild Sheep Content for å lage en film med ekte mennesker basert på Yakuza-serien. Prosjektet er uansett i en meget tidlig fase, for sistnevnte har ikke funnet forfattere engang enda. Den gode nyheten er selvsagt at dette også betyr at vi kan komme med ønsker om hvem som skal spille de velkjente figurene. Har du noen forslag?