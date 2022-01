Yakuza-skaperen danner nytt studio hos NetEase

HQ

I oktober bekreftet Toshihiro Nagoshi, skaperen av Yakuza-serien og Judgment-spillene, at han forlot Sega og utviklerstudioet Ryu ga Gotoku Studio etter 32 år hos sistnevnte. Da nektet han uansett å si noe om hvor turen gikk, men også de ryktene stemte.

Nagoshi-san avslører at han har dannet et nytt studio passende nok kalt Nagoshi Studio hos den kinesiske giganten NetEase. Han nevner ikke stort om hva studioet skal lage i den lange meldingen siden den i hovedsak handler om at håpet er å danne en mer åpen atmosfære med skikkelige arbeidsjern som ikke er redde for å dele tanker og ideer på vei til perfeksjon. Dermed blir det eneste vi vet at de ni tidligere Sega-folkene Nagoshi Studio består av for øyeblikket skal fortsette å lage AAA-spill for konsoller over hele verden.