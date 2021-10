Yakuza-skaperen forlater Sega

HQ

Mot slutten av august begynte det å gå rykter om at Toshihiro Nagoshi, skaperen av Yakuza-serien og Judgment-spillene, var i forhandlinger med den kinesiske giganten NetEase om å forlate Sega etter å ha tilbragt ufattelige 32 år der. Det kan virke som om disse var sanne.

For nå bekrefter Sega og utviklerstudioet Ryu ga Gotoku Studio at Nagoshi-san slutter. De ønsker likevel ikke å si hvor turen går videre. Yakuza-produsenten avslører det samme Daisuke Sato, noe som gjør at studioet som sist lanserte Yakuza: Like a Dragon og Lost Judgment gjør en rekke endringer i toppledelsen. Tiden vil vise om dette vil påvirke spillene på noen som helst måte, så i mellomtiden får vi bare takke begge to for en fremragende jobb hos Sega og ønske dem lykke til videre.