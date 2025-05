Yann Sommer, Inters redningsmann og Man of the Match, ble signert for bare 6 millioner etter å ha solgt Onana for 50

HQ

Ikke Raphinha, ikke Yamal, ikke Dumfries, ikke Lautaro: Inter-Barça-semifinalens MVP, kampens mann, het Yann Sommer, den sveitsiske Inter-keeperen, som gjorde noen utrolige redninger. Med sine 36 år (født i oktober 1988) var han enda eldre enn Szczęsny, som var pensjonert før Barça kalte ham inn for å erstatte Ter Stegen da han ble skadet, og bare ti måneder yngre enn Francesco Acerbi, opphavsmannen til 3-3 i det 90+3 minutt.

Prestasjonen hans vil bli husket i lang tid, spesielt for tre redninger: en mot Eric García, i en kontring der Inter ble fullstendig overrumplet i et skudd fra kloss hold, et spill som i 90% av tilfellene ville ha vært mål. De to andre, mot Lamine Yamal, 20 år yngre enn ham, inkludert en på overtid med bare noen minutter igjen av kampen.

Sommer kan gå inn i historien som en av de mest undervurderte keeperne noensinne, en som har spilt i 20 år, men som først virkelig kom inn i eliten i 2023, da han etter ni år i Borussia Mönchengladbach ble signert av Bayern München for et halvt år som erstatning for Manuel Neuer. Senere ble han kjøpt for bare 6,75 millioner euro av Inter, etter at de solgte Onana for 50 millioner da Inter tapte Champions League-finalen mot Manchester City. Kanskje en av tidenes beste fotballhandler?