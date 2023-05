Yellowstone er offisielt kansellert

HQ

Det var først forleden at vi kunne rapportere at Kevin Costner offisielt forlot hitserien Yellowstone og nå er det flere triste nyheter for fansen. Variety skriver at showet nå er kansellert etter at produksjonen har vært i limbo i ganske lang tid. Dette betyr at den femte sesongen blir den siste, og de siste episodene vil bli utgitt i november.

Dette betyr imidlertid ikke slutten på Dutton-klanen, hvis liv vil fortsette i en oppfølger som ikke har noe navn eller kjent synopsis ennå. Dette er hva Showtime-sjef Chris McCarthy sier om saken:

"'Yellowstone har vært hjørnesteinen som vi har lansert et helt univers av globale hits - fra '1883' til 'Tulsa King', og jeg er sikker på at vår 'Yellowstone'-oppfølger vil bli nok en stor hit takket være det strålende kreative sinnet til Taylor Sheridan og våre utrolige rollebesetninger som gir disse showene liv."

Serieskaper Taylor Sheridan har også flere spinoffs på gang, inkludert en serie med Matthew McConaughey i hovedrollen. Hva synes du om denne nyheten?