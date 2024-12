Yike forlater G2 Esports League of Legends tropp

HQ

G2 Esports vil gjennomgå litt av en gjenoppbyggingsprosess for sin League of Legends -tropp, ettersom de siste par ukene har sett et par medlemmer forlate laget og utforske alternativer andre steder.

Etter at Mihael "Mikyx" Mehle forlot G2 i forrige uke, går nå Martin "Yike" Sundelin også videre fra laget.

Yike har siden tatt til X for å kommentere det å forlate G2 Esports, der han la til: "De siste to årene med G2 var som en drøm for meg. Jeg kan ikke engang forklare hvor takknemlig jeg er for muligheten jeg fikk og alle minnene vi skapte sammen. Jeg fikk møte fantastiske mennesker her, og jeg er så vanvittig takknemlig for alt!"

Dette kommer også etter at analytikeren Vsevolod "Click" Tikhomirov forlot League of Legends, og disse tre avgangene får oss nå til å lure på om det vil bli flere avganger, og hvem som er i søkelyset som erstatter.