I går ble det klart at også Saints Row: The Third - Remastered er gratis på Epic Games Store sammen med Automachef frem til klokken 17 på torsdag. Da er det minst ett annet godspill som kan skaffes for null kroner.

For det er altså Yoku's Island Express som blir gratis på Epic Games Store fra klokken 17 den 2. september til klokken 17 den 9. september. Kanskje er det et hemmelig spill i tillegg denne gangen også, men det får vi nok ikke vite før neste uke eventuelt.