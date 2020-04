Yooka-Laylee and the Impossible Lair blir lettere og får chiptune

Playtonic har aldri lagt skjul på at Yooka-Laylee-spillene har vært inspirerte av Banjo-Kazooie og andre klassiske platformerspill, og nå bringer de nostalgien til nye høyder.

Utviklerne kan nemlig avsløre at de jobber med en ny oppdatering som blant annet skal gjøre musikken i Yooka-Laylee and the Impossible Lair skikkelig retro ved å gi oss en 8-bits variant som man kan skru av eller på i menyene. Både oppdateringen og slipp på både Spotify og Apple Music vil være klar den 14. april.

Ikke at det er det eneste som venter i oppdateringen. Tittelens umulige utfordring blir også mindre umulig ved å tilby en variant kalt Not So Impossible Lair. Her vil hver seksjon avsluttes med et lagringspunkt som lagrer den beste "Bee Shield Scoren" din, så du kan fokusere på å gjøre det bedre i spesifikke seksjoner fremfor å måtte gjøre alt på nytt. Om dette høres for lett ut kan du fortsatt velge den vanlige utgaven uten skjold og lagringspunkter.

Det første spillet er ikke glemt heller, for Yooka-Laylee vil kunne spilles med 64-bits grafikk på PS4 og Xbox One etter å ha lastet ned en oppdatering som forhåpentligvis skal være klar før mai, mens alle skal få tilgang til oppfølgerens Yooka 64-modell helt gratis. Ikke verst.