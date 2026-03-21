Yoshida: Yngre spillere "bryr seg ikke" om Final Fantasy

HQ

Naoki Yoshida, mannen som for tiden holder Final Fantasy i live og styrer serien fremover, mener at fremtiden ser ganske usikker ut, og at unge spillere rett og slett ikke bryr seg om den legendariske serien.

I et intervju diskuterer Naoki Yoshida hvordan spillverdenen har endret seg fundamentalt, og at yngre spillere ikke har samme forhold til Final Fantasy som eldre fans har hatt i flere tiår. Han mener at dagens publikum har vokst opp med spill som alltid er online, actionorienterte og mer konkurranseorienterte. Dette betyr at den klassiske JRPG-strukturen ikke lenger engasjerer dem eller føles like naturlig.

Men det finnes en enda mer konkret skurk i denne historien: tempoet. Eller rettere sagt, mangelen på det. Tidligere ble Final Fantasy-spill utgitt mye hyppigere, noe som gjorde at spillerne vokste opp med serien på en helt annen måte. I dag tar utviklingen av nye titler utrolig lang tid, noe som resulterer i færre spill og flere år mellom hver utgivelse. Det betyr at mange aldri får sjansen til å bygge opp den tilknytningen til serien som spillerne hadde før.

Yoshida håper imidlertid at fremtidige initiativer, inkludert nye mobilspill, vil fungere som en inngangsport for en ny generasjon fans. Men er det nok, eller er det for lite og for sent?

Hva tror du om fremtiden til Final Fantasy? Har tiden begynt å løpe ut for serien, eller er den fortsatt like relevant som før?