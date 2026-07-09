You kan nå spille gjennom nivåer man allerede har fullført i Mouse: P.I. For Hire

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Etter lanseringen av Mouse: P.I. For Hire tidligere i år har utvikleren Fumi Games jobbet med å forbedre og utvide prosjektet med en rekke oppdateringer, hovedsakelig med fokus på endringer som forbedrer brukeropplevelsen. Nå har imidlertid studioet nettopp lansert det de anser som sin «største oppdatering hittil», kjent som oppdatering v1.2.1, som tilfører spillet en hel rekke nye funksjoner, inkludert elementer som lenge har vært etterspurt.

Øverst på listen står muligheten til å spille gjennom nivåer man allerede har fullført på nytt, takket være den såkalte «Level Revisit»-funksjonen, som nå er på plass og lar spillerne «hente eventuelle savnede samleobjekter og fullføre ufullførte sideoppdrag».

I tillegg introduserer oppdateringen ubegrenset VRR, ytelsesoptimaliseringer på alle plattformer, støtte for ultrabredt og superultrabredt bildeformat på PC, forbedringer av våpenhjulet, inversjon av horisontalaksen, forbedringer av menynavigeringen, samt en hel rekke feilrettinger på tvers av alle plattformer. De fullstendige oppdateringsnotatene kan leses her.

På samme måte får Switch 2-versjonen av spillet oppdatering v1.2.0, som introduserer mange av de samme forbedringene, men også en ny «Balanced»-grafikkmodus som sikter mot 40 FPS.

Fumi Games avslutter med å bemerke: «Vi er absolutt ikke ferdige ennå, så følg gjerne kanalene våre for flere oppdateringer i fremtiden.»