YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X og Snapchat er alle omfattet av Storbritannias forbud mot sosiale medier for barn under 16 år

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I går ble det bekreftet at Storbritannia snart vil vedta en lov som forbyr barn under 16 år å få tilgang til de fleste sosiale medieplattformer. Det har alltid vært diskusjoner om å begrense hvor mye sosiale medier ungdommer kan få tilgang til, men statsminister Keir Starmer har kommet frem til at et «generelt forbud» ganske enkelt er det sikreste og mest effektive alternativet.

Ifølge BBC News bemerket Starmer at han «ikke var villig til å gå på akkord med våre barns sikkerhet og lykke» og at dette alt sammen trådte i kraft i et forsøk på å gi barna barndommen tilbake. Det har imidlertid reist noen spørsmål.

For det første innebærer et generelt forbud at alle sosiale medieplattformer vil være utilgjengelige for unge, noe som til og med inkluderer plattformer med pedagogiske elementer som YouTube og grunnleggende kommunikasjonsplattformer som WhatsApp. Så hva er det egentlig som blir forbudt?

Den britiske regjeringen har ikke offentliggjort den fullstendige listen over forbudte plattformer, men Starmer har bemerket at TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook og X alle vil bli berørt av lovgivningen. Det som ikke vil bli berørt, er WhatsApp, Signal, YouTube Kids og til og med Roblox.

Det bemerkes også at personer over 16 år må bevise sin alder via digital identifikasjon, enten det er en ansiktsskanning, oppgivelse av et kredittkort knyttet til vedkommende, eller ganske enkelt å ha et digitalt fotavtrykk som bekrefter at man er over 16 år. Dette er allerede i kraft for mange plattformer eller tjenester på nettet som er strengt forbeholdt voksne, inkludert tilgang til hele spekteret av funksjoner på mange sosiale medieplattformer.

Lovgivningen forventes å bli vedtatt i parlamentet innen julen 2026 og vil deretter tre i kraft våren 2027.