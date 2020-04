Dark Souls III tilbyr den samme flerspilleropplevelsen som de andre spillene, men det virker som at på et tidspunkt var det tiltenkt at det skulle tilby en helt annen...

From Software tok nettopp farvel med Dark Souls-serien ved å slippe en komplett utgave av det tredje spillet. Denne heter The Fire Fades Edition, og inneholder alle...

GR Live spiller Dark Souls III: The Fire Fades Edition

den 24 april 2017 klokken 15:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Utvikler From Software satte et verdig punktum for Dark Souls-serien med Ringed City-utvidelsen, og de går nå videre til nye spillopplevelser. Her i Gamereactor føler vi...