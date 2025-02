Yu-Gi-Oh! Verdensmesterskapet i 2025 er på vei til Paris

HQ

Bare i morges rapporterte vi om verdensmesterskapet i Fortnite og Rocket League i 2025, som begge arrangeres i Lyon, Frankrike i september. Det viser seg at dette ikke vil være den eneste store esportsaktiviteten som er på vei til det europeiske landet rundt den tiden.

Fordi det nå er bekreftet av Konami at 2025 Yu-Gi-Oh! World Championship vil være på vei til Paris, Frankrike mellom 30. og 31. august. Turneringen vil tilby action i fire kategorier, det være seg hoved Trading Card Game, Master Duel -alternativet, Duel Links -tittelen, og også et Speed Duel -format for Duel Links også.

Det er ingen omtale av den totale premiepotten som vil bli tilbudt eller vertsstedet for turneringene, eller til og med når billetter vil bli solgt. På samme måte venter vi på ytterligere informasjon om formatet og deltakende lag og spillere og slikt.