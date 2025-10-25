Yuki Tsunoda ber Racing Bulls om unnskyldning etter frekke kommentarer om Liam Lawson

HQ

Red Bull-føreren, Yuki Tsunoda, ba om unnskyldning til sitt tidligere team Racing Bulls for "veldig unødvendige" kommentarer om Racing Bulls-føreren Liam Lawson. Tsunoda klaget på at Lawson "alltid gjør noe med vilje, og det er bare tull", etter at japaneren følte han ble blokkert av newzealenderen under sprintkvalifiseringen i Austin forrige helg.

En uke senere, før Mexicos Grand Prix, sa Tsunoda at han ba om unnskyldning på vegne av laget, på samme pressekonferanse som Lawson, som sa at han ikke visste noe om saken. Det var første gang de møttes personlig etter det, og det hersket hjertelighet mellom de to førerne, vel vitende om at de for øyeblikket henger i en tynn tråd, uten et sikret sete neste år i sporten.

La oss ikke glemme at Lawson i begynnelsen av sesongen var Verstappens lagkamerat i Red Bull og Tsunoda var i Racing Bulls, før søsterlagene bestemte seg for å bytte seter på grunn av Lawsons dårlige prestasjoner (selv om Tsunoda ikke var mye bedre).

Det ville være klokt om de ikke skaper for store problemer, ettersom ingen av dem ennå vet om de vil fortsette å kjøre i 2026: Det går rykter om at Isack Hadjar vil bli forfremmet til Red Bulls andre sete, og Formel 2-fører Arvid Lindbald (bare 18 år gammel) vil bli forfremmet til Racing Bulls, slik at det bare blir ett sete ledig for noen av dem begge.

