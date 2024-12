Yuki Tsunodas fremtid er usikker: "Du kan ikke alltid være brudepiken", sier Red Bull

HQ

Blant de mange grepene Red Bull har gjort i sine to Formel 1-team (Red Bull Racing og RB), var det noe som skilte seg ut, den tilsynelatende nedvurderingen av Yuko Tsunoda. Da Sergio Pérez forlot Red Bull Racing, hovedteamet, ble han erstattet av 22 år gamle Liam Lawson, som frem til nå bare hadde vært reservefører, og som ble RB-fører på heltid i litt over to måneder, da han tok over for Daniel Ricciardo.

Lawson ble valgt fremfor den 24 år gamle japanske føreren Yuki Tsunoda, som hadde kjørt for AlphaTauri (senere omdøpt til RB) siden 2021. Dette etterlater følelsen av at Tsunoda ble oversett, og Christian Horner, Red Bull-sjef, antydet til og med at det kunne være på tide for ham å forlate, på en veldig sløv måte :

"Du kan ikke ha en sjåfør i støtteteamet i fem år. Du kan ikke alltid være brudepiken. Du må enten la dem gå på det tidspunktet, eller se på noe annet", sa han under en medielunsj på slutten av sesongen, gjengitt på Formula1.com.

Red Bull har tradisjonelt brukt sitt sekundærlag, RB, tidligere kjent som Toro Rosso og Alpha Tauri, som en måte å teste sine mest lovende unge førere på før de forfremmes til hovedlaget. Verdensmesterne Max Verstappen og Sebastian Vettel startet på den måten.

Tsunoda vil fortsatt ha en plass neste år, og Horner setter pris på det. "Yuki imponerte teamet da han testet i Abu Dhabi i forrige uke. Tilbakemeldingene hans var gode. Og jeg tror at han, om nødvendig, vil være der for å bli trukket på om vi trenger det.

Det virker imidlertid klart at Yuki Tsunoda, til tross for at han hadde sin beste sesong noensinne i 2024, ikke er innstilt på å følge de samme stegene. Tsunodas nye makker, 18 år gamle Isack Hadjar, vil bli målt foran veteranen Tsunoda. Og hvis han presterer bedre enn japaneren, kan Tsunodas plass i hele Red Bull være talte...