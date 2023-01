Yuri Lowenthal er trygg på at Marvel's Spider-Man 2 vil nå utgivelsesdatoen

HQ

Yuri Lowenthal, stemmeskuespilleren til Peter Parker i Marvel's Spider-Man og oppfølgeren, tror at Insomniac Games vil nå den foreslåtte utgivelsesdatoen sent i 2023, og har sagt at spillet er "forbløffende."

Uttalelsen kommer fra CBM, der Lowenthal også sa at han fortsatt gjør litt arbeid på Marvel's Spider-Man 2. - "Jeg har fortsatt litt å gjøre. Det er et massivt spill, så jeg jobber fortsatt litt."

"Jeg vet at de er sikre på utgivelsesdatoen, og Insomniac har alltid vært gode på det. Selvfølgelig kan jeg egentlig ikke snakke så mye om spillet, men jeg vil fortelle dere at det er forbløffende, fortsatte Lowenthal. "Jeg er så spent på at dere skal få spille det. De vet at de har store sko å fylle fra de to siste spillene, og det har de gjort. Jeg kan bare ikke vente på at folk skal få spille det.

Det har vært noen bekymringer for at Insomniac ikke ville klare å nå den planlagte utgivelsesdatoen i slutten av 2023, men det var lignende frykt i fjor om God of War: Ragnarök. Det virker som at med enhver store utgivelse, kommer det alltid til å være en del bekymringer.