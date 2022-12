Marvel's Spider-Man 2 bekrefter lansering høsten 2023

HQ

Med tanke på at PlayStation Studios virker å ha hendene fulle første halvdel av neste år med både PlayStation VR 2, Forspoken, The Last of Us: Part I og Returnal på PC, avdukingen av Naughty Dog sitt The Last of Us-multiplayerspill og mer var det ikke særlig overraskende da Jamie Meyer, som skrev Spider-Man og i disse dager lager oppfølgeren, skrev at Marvel's Spider-Man 2 vil lanseres "høsten 2023" på internettsiden sin tidligere denne måneden. Problemet var bare at spillets annonseringstrailer hadde nøyde seg med "2023", så internett tok selvsagt fyr. Meyer ble visst raskt minnet på dette av sjefene sine og markedsføringsavdelingen, for hun fjernet delen om "høsten" ganske raskt. Resten av studioet har på sin side nektet å kommentere saken...frem til nå.

Folka som driver PlayStation Blog har nemlig lagt ut en artikkel hvor de nevner noen av høydepunktene vi kan se frem til fra PlayStation neste år, og den starter på glimrende vis ved å bekrefte at Marvel's Spider-Man 2 lanseres høsten 2023 om alt går som planlagt. Resten er gammelt nytt. Faktisk er det såpass gammelt at Final Fantasy XVI fortsatt står oppført med lansering i andre eller tredje kvartal selv om vi nå vet at Square Enix sitt etterlengtede spill slippes 22. juni.