Zach Cregger forbereder seg på å bli hatet av Resident Evil-fans hvis filmen hans avviker fra spillets historie

Det er en god del øyne på regissør Zach Cregger sin versjon av Resident Evil. Ikke fordi vi ikke er kjent med Resident Evil på det store lerretet, men snarere fordi det har vært massevis av Resident Evil tilpasninger av utrolig varierende kvalitet. Faktisk kan man gå så langt som å si at filmen rett og slett kan være god og være en over gjennomsnittlig Resident Evil film.

Men som anmeldelsene av Super Mario Galaxy-filmen ser ut til å vise, er det flere fallgruver når det gjelder å filmatisere et videospill, nemlig hvordan det gjenspeiler kildematerialet og hyller historien i det større universet det eksisterer innenfor.

Cregger ser ut til å være godt kjent med denne forventningen, for i et intervju med The New York Times har han sagt at han forventer å bli "korsfestet" av fansen hvis filmen hans avviker for mye fra historien som er etablert i spillene. Selv om filmen vil være en original historie som utspiller seg i Resident Evil -verdenen uten fan-favorittkarakterer, vil den tilsynelatende fortsatt gjenspeile formelen i spillene, som Cregger legger til følgende.

"Jeg elsker tanken på å kjempe mot en verden som er fast bestemt på å utslette deg. Det føles bare morsomt, og jeg har ikke sett en film som tilbyr en slik opplevelse."

Cregger ser også ut til å ha en lidenskap for videospill, så mye at når han ser en TV- eller filmatisering av et spill, tenker han: "Jeg tenker: 'Ikke ødelegg dette for meg," så forhåpentligvis betyr det at vi har en episk skrekkfilm i vente når Resident Evil har premiere i fremtiden.