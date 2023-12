Zack Snyder sier at hans versjon av Rebel Moon er en "helt annen film".

HQ

Zack Snyders Rebel Moon - Part One: A Child of Fire lanseres på Netflix i slutten av denne uken, men kritikere og publikum har allerede fått sjansen til å se den. Mens publikum liker filmen, har kritikerne mildt sagt vært mindre snille.

Det ser imidlertid ut til at det fortsatt er knyttet stor spenning til Snyders versjon av filmen. I en samtale med Associated Press sier Zack Snyder at hans versjon av Rebel Moon - Part One: A Child of Fire er en "helt annerledes film."

Den vil være R-klassifisert, noe som ikke var mulig med hovedutgivelsen på grunn av "omfanget og kostnadene, og du sier: 'Det er ikke 100 % ansvarlig å ha det kravet." Snyder-kuttet vil også legge til en haug med opptak, slik at handlingen henger bedre sammen. I hvert fall i teorien.

Tror du Snyder-klippet kan redde Rebel Moon - Part One: A Child of Fire?