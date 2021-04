Du ser på Annonser

Den britiske nettbutikken Zavvi har nylig sluppet en ny kolleksjon av t-skjorter for å feire lanseringen av New Pokémon Snap i dag. Den består av fem ulike mønster med "snaps" av populære lommemonstre som Squirtle, Pikachu og Charmander - med en prislapp på £14,99 per stykk.

Om du bestiller en av disse t-skjortene får du også rabatt på spillet i nettbutikken. Vi minner også om Ingars anmeldelse av New Pokémon Snap, som du finner her.