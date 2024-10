Zelda: Echoes of Wisdom kan fullføres på godt under en time

HQ

Avhengig av hvem du spør, er det nylig utgitte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rundt 20 timer langt på en normal gjennomspilling, men Nintendo-spillet har mange hemmeligheter, og for de som vil gjøre alt bør det ta omtrent 30 timer.

Det finnes likevel alltid speedrunnere, og de er for tiden i ferd med å utnytte eventyret. For øyeblikket er OnakuTV den raskeste, etter å ha sprengt seg gjennom Zeldas eget eventyr på 52 minutter og 51 sekunder - og han tror rekorden vil krype under 50 minutter veldig snart.

Du kan se hele gjennomspillingen i YouTube-videoen nedenfor, men vær forberedt på massive spoilere siden den inkluderer slutten.

Hvis du ikke har spilt dette ennå, men vil vite mer - anbefaler vi vår anmeldelse.