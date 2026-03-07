Zelda-stemmeskuespiller for Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, snakker flytende hyliansk

HQ

Det er kanskje ikke et språk alle snakker, men vi kan tenke oss at det er en stor lettelse å bruke hyliansk i det daglige. Det er noe The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Tears of the Kingdom stemmeskuespilleren Patricia Summersett har i baklommen, etter å ha lært seg en spesifikk versjon av hyliansk i forkant av hovedrollen i spillet.

I en samtale med IGN sa Summersett at hun lærte seg det hylianske alfabetet under innspillingen av Breath of the Wild. "Det er noe jeg gjorde tidlig da jeg spilte inn [Breath of the Wild], og jeg hadde akkurat begynt å se gjennom [seriens ledsagerbok] Hyrule Historia på de forskjellige versjonene av språkene fra alle de tidligere spillene," sa hun.

"Breath of the Wild var selvsagt ikke kommet ut ennå, så jeg visste ikke hva som ville være med i det spillet. Men jeg så Twilight Princess Hylian, og det er så vakkert. Jeg tenkte at jeg nok kunne lære meg disse tegnene, som egentlig bare er alfabetet, og begynte å øve på det over en kopp kaffe. Så nå kan jeg skrive flytende og bruker det hele tiden."

Neste gang vi får se prinsesse Zelda i et nytt format, er det ikke Summersett som spiller henne, men live-action-skildringen av figuren i The Legend of Zelda-filmen. "Jeg er sikker på at du kommer til å se en mektig hovedkarakter i Zelda," sa Summersett om filmen, som hun tilsynelatende er like spent på å se som vi er.