Zelenskij anklager Russland for "demonstrative og kyniske" angrep i forkant av fredssamtalene i Washington

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har fordømt de nylige russiske angrepene på sivile områder som bevisst provoserende i forkant av sitt møte med USAs president Donald Trump i Washington.

"Dette var et demonstrativt og kynisk russisk angrep. De er klar over at det i dag finner sted et møte i Washington som vil handle om avslutningen av krigen. Vi vil ha en diskusjon med president Trump om viktige spørsmål", skrev Zelenskij på X.



Det vil kanskje interessere deg: Russisk angrep rammer Kharkiv i forkant av fredssamtaler i Washington.



Angrepene, som rammet boligstrøk i nord og sørøst, drepte flere mennesker, deriblant små barn. Zelenskij beskrev angrepene som kyniske og rettet mot å undergrave den diplomatiske innsatsen, samtidig som han oppfordret til fortsatt internasjonal støtte.

Nå presser USA og europeiske ledere på i Washington for å få sikkerhetsgarantier og en vei mot en etterkrigsavtale. I mellomtiden fastholder Moskva at de ikke retter angrepene direkte mot sivile, og at de fortsetter sine militære operasjoner på bakken.