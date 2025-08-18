Gamereactor

Zelenskij anklager Russland for "demonstrative og kyniske" angrep i forkant av fredssamtalene i Washington

Den ukrainske lederen advarer om at Russland forsøker å undergrave fredssamtalene i Washington.

Siste nytt om Russland og Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har fordømt de nylige russiske angrepene på sivile områder som bevisst provoserende i forkant av sitt møte med USAs president Donald Trump i Washington.

"Dette var et demonstrativt og kynisk russisk angrep. De er klar over at det i dag finner sted et møte i Washington som vil handle om avslutningen av krigen. Vi vil ha en diskusjon med president Trump om viktige spørsmål", skrev Zelenskij på X.

Angrepene, som rammet boligstrøk i nord og sørøst, drepte flere mennesker, deriblant små barn. Zelenskij beskrev angrepene som kyniske og rettet mot å undergrave den diplomatiske innsatsen, samtidig som han oppfordret til fortsatt internasjonal støtte.

Nå presser USA og europeiske ledere på i Washington for å få sikkerhetsgarantier og en vei mot en etterkrigsavtale. I mellomtiden fastholder Moskva at de ikke retter angrepene direkte mot sivile, og at de fortsetter sine militære operasjoner på bakken.

Ukrainas president Volodimir Zelenski møter statsminister Pedro Sanchez i Moncloa-palasset, 27. mai 2024, i Madrid, Spania. // Shutterstock

